СМИ: после стрельбы в баре в Канзас-Сити погибли четыре человека

В одном из баров в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 6 октября, предоставили журналистам сотрудники местной полиции.

Установлено, что в бар минувшей ночью зашел неизвестный мужчина, который выстрелил в девятерых человек. Как сообщает сегодня телеканал FOX 4 , четверо пострадавших получили ранения, несовместимые с жизнью.

В настоящий момент правоохранители ищут человека, совершившего атаку на заведение. Устанавливаются его мотивы. Выясняются также все обстоятельства и причины случившегося. Данных о состоянии пострадавших пока не поступало.