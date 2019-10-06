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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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СМИ: после стрельбы в баре в Канзас-Сити погибли четыре человека

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: после стрельбы в баре в Канзас-Сити погибли четыре человека
фото: pixabay.com
В одном из баров в американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 6 октября, предоставили журналистам сотрудники местной полиции.
 
Установлено, что в бар минувшей ночью зашел неизвестный мужчина, который выстрелил в девятерых человек. Как сообщает сегодня телеканал FOX 4, четверо пострадавших получили ранения, несовместимые с жизнью. 
 
В настоящий момент правоохранители ищут человека, совершившего атаку на заведение. Устанавливаются его мотивы. Выясняются также все обстоятельства и причины случившегося. Данных о состоянии пострадавших пока не поступало.
ЕТ

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