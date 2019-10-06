СМИ: после стрельбы в баре в Канзас-Сити погибли четыре человека

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Актриса сериалов "Женский доктор" и "Возвращение Мухтара – 5" Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет
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6 октября 2019, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса сериалов "Женский доктор" и "Возвращение Мухтара – 5" Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет
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