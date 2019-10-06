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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Грузчик рассказал, как можно обезопасить свой багаж в аэропорту

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Грузчик рассказал, как можно обезопасить свой багаж в аэропорту
фото: pixabay.com
Грузчик, который уже долгое время работает в аэропорту, рассказал, что необходимо делать туристам, чтобы сохранить свой багаж целым, а затем без каких-либо проблем получить его в пункте выдачи.
 
По словам грузчика, если летит большая семья, то, чтобы чемоданы оставались вместе, лучше выбирать одинаковый багаж, который лучше складывается рядом друг с другом.
 
Как сообщает Express, не следует слишком набивать чемодан, поскольку зачастую грузчики бросают слишком тяжелые сумки, а не аккуратно кладут их на ленту. Рекомендуется прикрепить к багажу карточку с именем и убрать с него все бирки из более ранних путешествий.
 
Грузчик напомнил, что потерявшиеся чемоданы хранятся в аэропорту 90 дней, после чего их выбрасывают.
ЕТ

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