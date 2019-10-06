Грузчик рассказал, как можно обезопасить свой багаж в аэропорту

Грузчик, который уже долгое время работает в аэропорту, рассказал, что необходимо делать туристам, чтобы сохранить свой багаж целым, а затем без каких-либо проблем получить его в пункте выдачи.

По словам грузчика, если летит большая семья, то, чтобы чемоданы оставались вместе, лучше выбирать одинаковый багаж, который лучше складывается рядом друг с другом.

Как сообщает Express, не следует слишком набивать чемодан, поскольку зачастую грузчики бросают слишком тяжелые сумки, а не аккуратно кладут их на ленту. Рекомендуется прикрепить к багажу карточку с именем и убрать с него все бирки из более ранних путешествий.

Грузчик напомнил, что потерявшиеся чемоданы хранятся в аэропорту 90 дней, после чего их выбрасывают.