В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев

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6 октября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

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Наркоторговцы спасли сотрудников полиции, которые устроили погоню, а потом были арестованы. Об этом сообщает испанская пресса.

Сначала полицейские устроили погоню в море. В ходе нее произошло столкновение судна правоохранительных органов с лодкой наркоторговцев. Несколько гвардейцев упали в воду.

Жизням упавших в воду полицейских грозила опасность, они могли утонуть. В небе барражировал вертолет борцов с наркотиками. Экипаж обратился к преследуемым с просьбой оказать помощь.

Услышав призывы о помощи, наркоторговцы остановились и помогли полицейским выбраться из воды. После этого они осуществили задержание.

В ходе последовавшего осмотра лодки злоумышленников, полицейские изъяли около трех тонн гашиша.