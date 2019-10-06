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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире

В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев

, 13:59 [ «Аргументы Недели», ]

В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев
скриншот youtube-видео

Наркоторговцы спасли сотрудников полиции, которые устроили погоню, а потом были арестованы. Об этом сообщает испанская пресса.

Сначала полицейские устроили погоню в море. В ходе нее произошло столкновение судна правоохранительных органов с лодкой наркоторговцев. Несколько гвардейцев упали в воду.

Жизням упавших в воду полицейских грозила опасность, они могли утонуть. В небе барражировал вертолет борцов с наркотиками. Экипаж обратился к преследуемым с просьбой оказать помощь.

Услышав призывы о помощи, наркоторговцы остановились и помогли полицейским выбраться из воды. После этого они осуществили задержание.

В ходе последовавшего осмотра лодки злоумышленников, полицейские изъяли около трех тонн гашиша.

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