В Испании полицейские арестовали спасших их наркоторговцев

Наркоторговцы спасли сотрудников полиции, которые устроили погоню, а потом были арестованы. Об этом сообщает испанская пресса.
Сначала полицейские устроили погоню в море. В ходе нее произошло столкновение судна правоохранительных органов с лодкой наркоторговцев. Несколько гвардейцев упали в воду.
Жизням упавших в воду полицейских грозила опасность, они могли утонуть. В небе барражировал вертолет борцов с наркотиками. Экипаж обратился к преследуемым с просьбой оказать помощь.
Услышав призывы о помощи, наркоторговцы остановились и помогли полицейским выбраться из воды. После этого они осуществили задержание.
В ходе последовавшего осмотра лодки злоумышленников, полицейские изъяли около трех тонн гашиша.