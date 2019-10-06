Сеть буквально "взорвало" видео, на котором запечатлена реакция маленького британского принца Джорджа на гол во время футбольного матча, который состоялся на стадионе Карроу Роуд в Норфолке.
Герцог и герцогиня Кембриджские, принц Джордж и принцесса Шарлотта болели за команду "Астон Вилла" которая встретилась с "Норвич Сити".
Старший сын принца Уильяма очень радовался голам, которые забивали спортсмены его любимой команды. Он эмоционально наблюдал за всем происходившим на поле, вскакивал со своего места, хлопал в ладоши и смеялся.
Поклонники пришли в восторг от того, что Джордж, как и его отец, является ярым фанатом футбола.
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