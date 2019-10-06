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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Сеть "взорвало" видео с реакцией маленького принца Джорджа на гол

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Сеть "взорвало" видео с реакцией маленького принца Джорджа на гол
фото: Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com

Сеть буквально "взорвало" видео, на котором запечатлена реакция маленького британского принца Джорджа на гол во время футбольного матча, который состоялся на стадионе Карроу Роуд в Норфолке.

Герцог и герцогиня Кембриджские, принц Джордж и принцесса Шарлотта болели за команду "Астон Вилла" которая встретилась с "Норвич Сити".

Старший сын принца Уильяма очень радовался голам, которые забивали спортсмены его любимой команды. Он эмоционально наблюдал за всем происходившим на поле, вскакивал со своего места, хлопал в ладоши и смеялся.

Поклонники пришли в восторг от того, что Джордж, как и его отец, является ярым фанатом футбола.

 

 
 
 
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Публикация от NEWS (@__.around__the__world__)6 Окт 2019 в 12:06 PDT

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