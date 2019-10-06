Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев в воскресенье, 6 октября, назвал ситуацию с задержанием и допросом в США депутата Госдумы Инги Юмашевой "безобразной".

Ранее стало известно, что Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт Росс", провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка, забрали документы, а затем в течение часа допрашивали. Сотрудник ФБР задавал депутату "непонятные и неприемлемые" вопросы.