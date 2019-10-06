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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Косачев назвал "безобразной" ситуацию с задержанием Юмашевой в Нью-Йорке

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Косачев назвал "безобразной" ситуацию с задержанием Юмашевой в Нью-Йорке
фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев в воскресенье, 6 октября, назвал ситуацию с задержанием и допросом в США депутата Госдумы Инги Юмашевой "безобразной".
 
Ранее стало известно, что Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт Росс", провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка, забрали документы, а затем в течение часа допрашивали. Сотрудник ФБР задавал депутату "непонятные и неприемлемые" вопросы.
 
На своей страничке в социальной сети Facebook Константин Косачев сегодня заявил, что может охарактеризовать случившееся лишь словом "безобразие".
ЕТ

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