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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Зеленский: Трамп не выдвигал никаких условий для встречи

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский: Трамп не выдвигал никаких условий для встречи
фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него давление и что для их встречи на высшем уровне Киев не должен был выполнить определенные условия.

Зеленский подчеркнул, что в рамках действующей конституции Украины он не имеет полномочий инициировать расследования, передает агентство Kyodo.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал из-за телефонного разговора президентов США и Украины в июле. Беседа политиков стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Политические оппоненты американского лидера утверждают, что во время звонка Дональд Трамп требовал, чтобы Владимир Зеленский начал расследование деятельности Хантера Байдена на Украине в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.
ЕТ

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