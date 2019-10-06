Зеленский: Трамп не выдвигал никаких условий для встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него давление и что для их встречи на высшем уровне Киев не должен был выполнить определенные условия.

Зеленский подчеркнул, что в рамках действующей конституции Украины он не имеет полномочий инициировать расследования, передает агентство Kyodo.