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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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СМИ: в Австрии подросток лишил жизнь пятерых человек

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в Австрии подросток лишил жизнь пятерых человек
фото: pixabay.com

На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль на днях случилось страшное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, подросток лишил жизни пятерых человек.

Соответствующие данные предоставили сотрудники местной полиции, которые побывали на месте случившегося, передает издание Kronen Zeitung.

Согласно предварительным данным, молодой человек из ревности убил свою подругу, а также четверых членов ее семьи. Впоследствии преступник самостоятельно сдался правоохранителям. К настоящему моменту злоумышленник задержан. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ЕТ

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