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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Борис Джонсон назвал неожиданное условие своей отставки

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Джонсон назвал неожиданное условие своей отставки
фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал неожиданное условие своей отставки. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 6 октября, предоставил осведомленный источник в правительстве.

Джонсон подчеркнул, что уйдет в отставку только в том случае, если соответствующее решение примет королева Великобритании Елизавета II, передает The Sunday Times.

Напомним, британскому премьеру грозит потеря высокого поста в случае отказа Европейского Союза принять его условия Brexit либо вотума недоверия со стороны парламента. Борис Джонсон, однако, не собирается подавать в отставку, даже если подтвердится его нарушение закона о запрете на выход страны из ЕС без сделки.

ЕТ

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