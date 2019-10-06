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6 октября 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал неожиданное условие своей отставки. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 6 октября, предоставил осведомленный источник в правительстве.

Джонсон подчеркнул, что уйдет в отставку только в том случае, если соответствующее решение примет королева Великобритании Елизавета II, передает The Sunday Times.

Напомним, британскому премьеру грозит потеря высокого поста в случае отказа Европейского Союза принять его условия Brexit либо вотума недоверия со стороны парламента. Борис Джонсон, однако, не собирается подавать в отставку, даже если подтвердится его нарушение закона о запрете на выход страны из ЕС без сделки.