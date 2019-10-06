Израиль планирует заключить с арабскими странами договор о ненападении

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье, 6 октября, озвучил важную идею. Дипломат считает необходимым подписать договор о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

Кац напомнил, что в последнее время при поддержке США продвигает политическую инициативу по подписанию данного соглашения. По его мнению, подобный исторический шаг положит конец конфликту и поспособствует гражданскому сотрудничеству.