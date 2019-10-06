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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Израиль планирует заключить с арабскими странами договор о ненападении

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Израиль планирует заключить с арабскими странами договор о ненападении
фото: pixabay.com
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье, 6 октября, озвучил важную идею. Дипломат считает необходимым подписать договор о ненападении с арабскими странами Персидского залива.
 
Кац напомнил, что в последнее время при поддержке США продвигает политическую инициативу по подписанию данного соглашения. По его мнению, подобный исторический шаг положит конец конфликту и поспособствует гражданскому сотрудничеству.
 
Министр добавил, что обсудил этот вопрос со своими коллегами из арабских стран, а также представил проект документа спецпосланнику американского президента на Ближнем Востоке Джейсону Гринблату, передает сегодня утром РИА "Новости".
ЕТ

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