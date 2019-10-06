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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Байден заявил, что Трамп злоупотребляет властью

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Байден заявил, что Трамп злоупотребляет властью
фото: pixabay.com

Кандидат на должность президента США Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп злоупотребляет своими полномочиями и делает это исключительно ради собственной выгоды.

По словам Байдена, с каждым днем доказательств злоупотреблений Трампа властью становится только больше. Политик убежден, что бизнесмен не способен быть президентом Соединенных Штатов, поскольку предпринимает те или иные шаги для продвижения своих интересов, не думая об американцах.

Как пишет The Washington Post, Джо Байден сравнил Дональда Трампа с первым президентом США Джорджем Вашингтоном. По его словам, Вашингтон говорил только правду, а Трамп – "всегда лжет".

ЕТ

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