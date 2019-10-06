//В мире 13+
Турецких журналистов изумило русское слово из 32 букв
6 октября 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
6 октября 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 6 октября, жестко отреагировал на допрос спецслужбами Соединенных Штатов Америки российского депутата Инги Юмашевой…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему он позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Соответствующую информацию предоставили…
Общество
Рано утром в воскресенье, 6 октября, в СМИ появилась информация о том, что на границе Турции с Сирией существенно увеличилось число турецких военнослужащих, а также единиц военной техники.
Рано утром в воскресенье, 6 октября, в СМИ появилась информация о том, что на границе Турции с Сирией существенно…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье, 6 октября, озвучил важную идею. Дипломат считает необходимым подписать договор…
Специалисты Роспотребнадзора в воскресенье, 6 октября, рассказали, как не заболеть гриппом. По словам экспертов, следует знать несколько простых…
Общество
Бабье лето окончательно ушло из Москвы. Утром в воскресенье, 6 октября, в некоторых районах столицы России выпал снег, вследствие чего многие москвичи…
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна после перерыва, продолжительностью месяц, вернулась в социальные сети. Анна выложилась в Инстаграм фото…
Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании. Видео
Ученые недавно тщательно проанализировали текущую ситуацию на планете и рассказали, в каких странах можно можно будет пережить апокалипсис, который способна в будущем…
Кандидат на должность президента США Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп злоупотребляет своими полномочиями и делает это исключительно…
Сотрудники турецкого издания Medya Gunlugu недавно провели исследование и составили рейтинг самых труднопроизносимых русских слов. Особенно изумило журналистов слово…
Старшая дочь знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария родила второго ребенка - сына. Мария и ее супруг Фелипе Меггиоларо Маркс в 2018 году родили дочку…
Режиссера Валерию Гай Германику, которая в скором времени станет матерью в третий раз, поклонники едва узнали на новой фотографии. На днях 35-летняя женщина стала гостьей…
В Якутии в результате ДТП пострадали шестеро пассажиров маршрутного микроавтобуса.Среди пострадавших - трое граждан Китая. Пострадавщих госпитализировали больницу…
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Название страны "Нидерланды" будет продвигаться…
Американский журнал National Interest считает российские военные самолёты Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и ПАК ДА самыми опасными российскими бомбардировщиками. Автор статьи…
Американский журналист Джон Аравосис сделал резонансное заявление о Мелании Трамп. По мнению представителя СМИ, первая леди Соединенных Штатов Америки крайне скудно…
Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила смерть хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна. Спортсмен скончался в возрасте 29 лет. В августе 2018 года медики диагностировали…
Всемирно известный певец и композитор Элтон Джон рассказал, что однажды стал свидетелем не слишком приятной сцены. На глазах артиста королева Великобритании Елизавета…
В воскресенье, 6 октября, москвичам и гостям столицы вряд ли удастся погулять. Согласно последней информации специалистов Гидрометцентра, в городе будет довольно холодно…
Экс-глава Украины Петр Порошенко устроил перепалку на одном из украинских телешоу из-за "формулы Штайнмайера". Конфликт у бывшего украинского президента произошел…
В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, которая прибыла на форум "Диалог Форт-Росс". Данное мероприятие состоится…
Происшествия
Спасатели назвали место возможного возгорания. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Происшествия
Спасатели проверяют данные о возгорании в российском МИД. Экстренное сообщение распространило агентство ТАСС.
Происшествия
В субботу вечером, 5 октября, в центре Москвы на пересечении Хамовнического вала и улицы Ефремова произошла авария с участием полицейской машины. Точная причина…
Пентагон обеспокоен намерениями Турции начать операцию против курдов. Об этом завил представитель пресс-службы американского военного ведомства Шон Робертсон.
Известный британский музыкант Элтон Джон рассказал о русской медсестре, которая спасла его от осложнений, возникших после операции по удалению опухоли в 2017 году…
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что поляки заставили украинца съесть красно-черный флажок, который увидели в его автомобиле. Ему об этом рассказал…
В случае вторжения турецких войск на подконтрольную курдам территории, начнется полномасштабную войну. Об этом заявил представитель вооруженной коалиции «Силы…
Российская актриса Мария Миронова раскрыла поклонникам имя и пол новорождённого ребёнка. Знаменитость поблагодарила всех фанатов за поддержку и поздравления. 46–летняя…
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с поклонниками королевской семьи роликом с самыми яркими моментами из путешествия по Африке. Поездка стала одним…
Политика
Американские переговорщики явились с пустыми руками. Это стало причиной прекращения консультаций между США и КНДР. С обвинениями выступили представители Северной Кореи.
От Зеленского требовали включить американцев в наблюдательный совет компании «Нафтогаз». Трамповский министр использовал антироссийскую риторику и был настойчив. Об этом…
Происшествия
Депутат новороссийской думы Виталий Бут наехал на маленького ребёнка на пешеходном переходе на улице Героев Десантников и скрылся с места происшествия. Известно, что…
Украина должна разработать дронов-киллеров. Это поможет сдержать российскую агрессию. С таким заявлением выступил украинский эксперт Валентин Бадрак. На Украине много…
Пользователи в Сети высмеяли новый бронекатер проекта "Гюрза-М", созданный специально для ВМС Украины на деньги Соединённых Штатов. В оборонном ведомстве страны заметили…
В Сбербанке рассказали подробности об инциденте с утечкой данных по кредитным картам клиентов. В результате расследования служба безопасности совместно с полицией выявила…
В Донецкой области в городе Марьинка в результате взрыва в одном из жилых домов погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних…
В субботу, 5 октября, в одном из национальных парков Таиланда погибли сразу пять слонов в попытке спасти маленького слонёнка. Отмечается, что все животные сильно ослабели…
Офисы нескольких партий были подожжены во время акций протеста в Ираке. Бунты вспыхнули по всему Ираку. Об этом сообщают местные СМИ.
В мире
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в убийстве четырех бездомных. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Премьер–министр России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас не идёт речь о безвозмездной помощи Кубе со стороны России. По его словам, отношения между государствами стали…
Силы безопасности начали принимать жесткие меры против демонстрантов. В Ираке сейчас проходят акции протеста. Митингующие выступают с антиправительственными лозунгами.
Стало известно о пожаре на Квесисской улице в Москве в квартире известного российского живописца . Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 4 октября. Сейчас…
В американский конгресс передан ответ на запрос, в котором требовались документы, касающиеся «июльского разговора» Трампа и Зеленского. Именно он и стал поводом…
Политика
Премьер – министр России Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию вокруг возможного импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также рассказал…
Президент США вел себя чересчур подобострастно, когда впервые разговаривал с Путиным. Об этом сообщила The Washington Post. О тональности телефонной беседы американским…
Эксперты предупредили женщин о негативных последствиях после наращивания ресниц. По их словам, злоупотребление данной процедурой может серьёзно сказаться на здоровье…
Общество
Известный журналист Андрей Караулов уверен, что "Ленком" в самое ближайшее время будет носить имя Марка Анатольевича Захарова. 7 октября соотвествующие документы лягут…
В пресс–службе Фонда перспективных исследований рассказали о создании на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина проектной лаборатории, которая будет заниматься…
Дело возбуждено по факту убийства несовершеннолетней девушки в подмосковном городе Домодедово. Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении четверых мужчин, которые в городе Алейск Алтайского края угнали такси, обокрали водителя и надругались…
Политика
Первая встреча президентов Белоруссии и Украины превратилась в приятельские посиделки. Зеленский настолько сумел расположить к себе Лукашенко, что традиционно строгий…
В Тбилиси в субботу, 5 октября, проводили в последний путь композитора Гию Канчели. Сотни людей пришли проститься с грузинским музыкантом. В большом зале Тбилисского…
В мире
В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию о задержании 38-летней российской журналистки Юлии…