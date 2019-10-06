Турецких журналистов изумило русское слово из 32 букв

Сотрудники турецкого издания Medya Gunlugu недавно провели исследование и составили рейтинг самых труднопроизносимых русских слов. Особенно изумило журналистов слово, которое состоит из 32 букв.

Подчеркивается, что последнее слово туристам из Турции приходится использовать значительно чаще других, когда они посещают Россию, однако оно не является простым для произношения.