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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Турецких журналистов изумило русское слово из 32 букв

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Турецких журналистов изумило русское слово из 32 букв
фото: pixabay.com
Сотрудники турецкого издания Medya Gunlugu недавно провели исследование и составили рейтинг самых труднопроизносимых русских слов. Особенно изумило журналистов слово, которое состоит из 32 букв.
 
В статье предлагается попробовать свои силы в произнесении длинных русских слов. В рейтинг попали следующие примеры:  рентгеноэлектрокардиографический, субстанционализирующийся, частнопредпринимательский, человеконенавистничество, сельскохозяйственно-машиностроительный, переосвидетельствоваться, высокопревосходительство, а также достопримечательность.
Подчеркивается, что последнее слово туристам из Турции приходится использовать значительно чаще других, когда они посещают Россию, однако оно не является простым для произношения.
ЕТ

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