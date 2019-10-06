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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Госдуме назвали допрос спецслужбами США депутата Юмашевой "циничной провокацией"

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме назвали допрос спецслужбами США депутата Юмашевой "циничной провокацией"
фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 6 октября, жестко отреагировал на допрос спецслужбами Соединенных Штатов Америки российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

В Нью-йоркском аэропорту ФБР час допрашивало депутата Госдумы

В Нью-йоркском аэропорту ФБР час допрашивало депутата Госдумы

В пресс-службе Госдумы сегодня отметили, что Володин назвал часовой допрос Юмашевой "циничной провокацией", передает сегодня ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что депутата задержали в аэропорту Нью-Йорка, а затем отвели в отдельное помещение, где сотрудник ФБР в течение часа задавал ей "непонятные и неприемлемые" вопросы, а затем предложил встретиться для беседы еще раз.

ЕТ

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