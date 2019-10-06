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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Журналист обвинил Меланию Трамп в незнании иностранных языков

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист обвинил Меланию Трамп в незнании иностранных языков
фото: White House/via Globallookpress.com

Американский журналист Джон Аравосис сделал резонансное заявление о Мелании Трамп. По мнению представителя СМИ, первая леди Соединенных Штатов Америки крайне скудно владеет иностранными языками.

По словам журналиста, Мелания ранее утверждала, что прекрасно говорит на французском, итальянском и немецком языках. Аравосис проанализировал видеозаписи, сделанные в рамках визитов первой леди в другие страны, и заметил, что первая леди США всегда разговаривает либо на английском, либо на своем родном словенском.

Как сообщает издание The Daily Express, в частности, во время поездки во Францию и Италию супруга американского лидера произнесла на местных языках лишь пару приветственных фраз, а затем перешла на английский.

ЕТ

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