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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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National Interest оценил четыре самых опасных российских бомбардировщика

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

National Interest оценил четыре самых опасных российских бомбардировщика
UAC, globallookpress.com

Американский журнал National Interest считает российские военные самолёты Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и ПАК ДА самыми опасными российскими бомбардировщиками.  Ту-95 — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолёт с турбовинтовыми двигателями.

Ту-95 разработан в 1950 годах конструкторским бюро Андрея Туполева. У этого бомбардировщика - самый мощный турбовинтовой двигатель КН-12. Это "сердце" Ту-95 работает до сих пор.

Эксперты издания отметили, что двигатель позволял бомбардировщику выдерживать большую нагрузку (до 11 тонн) и при этом иметь радиус действия до восьми тысяч километров. Модернизации  продлили срок службы бомбардировщика, который планируется использовать до 2040 года.

Ту-22М (по кодификации НАТО: Backfire) — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

У Ту-22М журналисты National Interest оценили скоростные характеристики и управляемость бомбардировщика.
Сейчас Ту-22 М3 по ряду показателей значительно превосходит своего предшественника Ту-22 М2, в частности по скоростному режиму. Ту-22 М может развивать скорость до 2300 км/ч на высоте. Бомбардировщик оснащен 23-мм пушкой, управлять которой можно дистанционно, способен нести существенную бомбовую нагрузку.

Автор статьи назвал сверхзвуковой Ту-160 «хищником авиации». У Ту-160 - большие буксирные отсеки. Они позволяют нести большую полезную нагрузку, доставлять обычные, точные и ядерные боеприпасы.

По мнению американского эксперта, перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который еще находится в стадии разработки, станет самым смертоносным российским бомбардировщиком.

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