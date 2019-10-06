СМИ: Трамп объяснил, почему позвонил Зеленскому

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6 октября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему он позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Соответствующую информацию предоставили осведомленные источники.

Согласно последним данным, Трамп сообщил о своих мотивах республиканцам в палате представителей США еще 4 октября, сообщает Axios.

Якобы американский лидер не хотел и не собирался звонить Владимиру Зеленскому, но его переубедил Министр энергетики Штатов Рик Перри. Сотрудники издания полагают, что Дональд Трамп, делая подобные заявления, пытается переложить с себя ответственность.