СМИ: Трамп объяснил, почему позвонил Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему он позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Соответствующую информацию предоставили осведомленные источники.
Согласно последним данным, Трамп сообщил о своих мотивах республиканцам в палате представителей США еще 4 октября, сообщает Axios.
Якобы американский лидер не хотел и не собирался звонить Владимиру Зеленскому, но его переубедил Министр энергетики Штатов Рик Перри. Сотрудники издания полагают, что Дональд Трамп, делая подобные заявления, пытается переложить с себя ответственность.