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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Порошенко устроил перепалку из-за "формулы Штайнмайера" на украинском телешоу

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко устроил перепалку из-за "формулы Штайнмайера" на украинском телешоу
фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Экс-глава Украины Петр Порошенко устроил перепалку на одном из украинских телешоу из-за "формулы Штайнмайера". Конфликт у бывшего украинского президента произошел с националистом Андреем Билецким.
 
Речь идет о "формуле Штайнмайера", названной по имени президента Германии. Она определяет процесс введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.
 
Как сообщает РИА "Новости", Билецкий обвинил Порошенко в том, что тот хотел первым применить данную формулу, а также заметил, что будет прекрасно, если Украина "как страна" окончательно попрощается с экс-лидером.
 
На это бывший глава государства отреагировал остро. Он подчеркнул, что с Билецким "уже попрощался" и добавил, что тот не имеет полномочий говорить за всю страну. "Как-то без тебя разберусь", – резюмировал Петр Порошенко.
ЕТ

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