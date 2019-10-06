Экс-глава Украины Петр Порошенко устроил перепалку на одном из украинских телешоу из-за "формулы Штайнмайера". Конфликт у бывшего украинского президента произошел с националистом Андреем Билецким.

Речь идет о "формуле Штайнмайера", названной по имени президента Германии. Она определяет процесс введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает РИА "Новости" , Билецкий обвинил Порошенко в том, что тот хотел первым применить данную формулу, а также заметил, что будет прекрасно, если Украина "как страна" окончательно попрощается с экс-лидером.

На это бывший глава государства отреагировал остро. Он подчеркнул, что с Билецким "уже попрощался" и добавил, что тот не имеет полномочий говорить за всю страну. "Как-то без тебя разберусь", – резюмировал Петр Порошенко.