Курды пригрозили войной Турции

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5 октября 2019, 21:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Трамп и Эрдоган на скриншоте youtube-видео

В случае вторжения турецких войск на подконтрольную курдам территории, начнется полномасштабную войну. Об этом заявил представитель вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» Мустафа Бали.

Ранее официальная Анкара объявила о намерениях начать операцию и ввести войска на подконтрольную курдам территорию Сирии.

Ранее турецкая сторона при поддержке США договорилась с курдами о выводе их войск из зоны между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Те свое обещание выполнили, но на условиях отказа от переселения беженцев из Турции. Сейчас представители курдской стороны заявляют об этнической чистке в зоне деэскалации конфликта.

Тем временем официальная Анкара объявила об отсутствии интересного ей результата в переговорах с Вашингтоном. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовящейся операции на территории, подконтрольные курдам.