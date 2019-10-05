На Украине пригрозили России ордой москитов-киллеров

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5 октября 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Валентин Бадрак со скриншота youtube-видео

Украина должна разработать дронов-киллеров. Это поможет сдержать российскую агрессию. С таким заявелнием выступил украинский эксперт Валентин Бадрак. На Украине много примеров публичной глупости, и это один из них.

Предложенные «дроны-убийцы», по словам Бадрака, помогут Украине «не стать мишенью для враждебного государства». Он пояснил, что сейчас его страна не способна одержать победу «в линейной войне с Россией».

Как эксперт Бардак, во-первых, знает, что Россия не воевала и не собирается воевать с Украиной. Во-вторых, он не может не знать, что у России есть технологии глушения радиосигнала. Заявленные «дроны-убийцы» в случае запуска никуда не смогу добраться.

Очень похоже, что Валентин Бадрак, попросту, лоббирует интересы поставщиков китайских беспилотников, которые часто используются в войне на Донбассе.