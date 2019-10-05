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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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"А он держится на воде?": в Сети высмеяли новый украинский бронекатер

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

"А он держится на воде?": в Сети высмеяли новый украинский бронекатер
фото: pixabay.com

Пользователи в Сети высмеяли новый бронекатер проекта "Гюрза-М", созданный специально для ВМС Украины на деньги Соединённых Штатов. В оборонном ведомстве страны заметили, что новый катер малозаметен визуально и для средств обнаружения.

Известно, что бронекатер разрабатывался на судостроительном заводе в Николаеве на деньги для пограничной службы Узбекистана. Передав два экземпляра заказчику, Украина решила создать катер для собственного флота, пишет «РГ».

Отмечается, что бронекатер прибыл на тестовые мероприятия своим ходом. Малое артиллерийское судно может разместить экипаж из пяти человек, его длина составляет 23 метра, также катер вооружён 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами.

Однако пользователи с иронией отнеслись к военным испытаниям «бронешлюпки». По их мнению, такими темпами США скоро подарят Украине «пароход».

«И Украина – великая морская держава!» – возмутился один из комментаторов.

БА

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