В Таиланде пять слонов погибли, спасая слоненка

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5 октября 2019, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В субботу, 5 октября, в одном из национальных парков Таиланда погибли сразу пять слонов в попытке спасти маленького слонёнка. Отмечается, что все животные сильно ослабели и не смогли удержаться на скале.

Согласно источнику, детёныш во время водопоя соскользнул с обрыва в водопад Хаев Нарок. Прибывшие на место происшествия сотрудники парка успели спасти двух взрослых слонов, сообщает BBC News.

По мнению экспертов, что оставшимся особям также суждено умереть, потому что погибшая часть стада обеспечивала им поддержку и защиту. Они отметили, что слонам свойственна повышенная чувствительность и скорбь по своим сородичам.

Известно, что подобная ситуация произошла в 1992 году. Тогда на этом водопаде погибли 8 слонов.