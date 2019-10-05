В Ираке протестующие начали поджигать офисы партий

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5 октября 2019, 19:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео из Ирака

Офисы нескольких партий были подожжены во время акций протеста в Ираке. Бунты вспыхнули по всему Ираку. Об этом сообщают местные СМИ.

Участники акций протеста поджгли помещений партий в столице провинции Ди-Кар, городе Эн-Насырия. Полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие.

О пострадавших в Ди-Каре не сообщается. Правозащитники пока распространяют информацию только о жертвах в Багдаде. Там полиция также вынуждена применять жесткие меры для пресечения противоправных действий. В столице Ирака уже погибли 100 человек, ранены 4000.

В Ираке сейчас проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей внимания к социальным проблемам и к коррупции. Об этом сообщалось ранее.