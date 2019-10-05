Полиция применила оружие против митингующих в Багдаде

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5 октября 2019, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Адиль Абдул-Махди со скриншота youtube-видео

Силы безопасности начали принимать жесткие меры против демонстрантов. В Ираке сейчас проходят акции протеста. Митингующие выступают с антиправительственными лозунгами.

Количество жертв уже выросло до сотни. Пострадавших насчитывается около четырех тысяч человек. Силовики приступили к жесткому подавлению митингов. Об этом сообщают местные СМИ, цитируя заявления правозащитников.

В Ираке сейчас проходят массовые митинги. Протестующие требуют усилить борьбу с коррупцией, снизить безработицу и улучшить работу коммунальщиков.

Пока никто из оппозиционных политических партий не заявил о своей роли в организации протестов. Отмечается, что это первые масштабные акции при правительстве Адиля Адбул-Махди. В прошлом году он стал премьер-министром Ирака.