МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки. Но и не опроверг

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию о задержании российской журналистки Юлии Юзик. Российские дипломаты запросили консульский доступ к журналистке и разъяснения по поводу того, по какой причине она была задержана и что ей вменяется.
Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко рассказал, что иранцы приняли к сведению обращение дипмиссии и обещали ответить в ближайшее время, - сообщает РБК.
По словам Ганенко, распространенную накануне информацию о том, что якобы Юлия Юзик в скором времени будет освобождена, иранские дипломаты не подтвердили. "Не опровергли, но и не подтвердили", — отметил Ганенко.
Напомним, у 38-летней журналистки Юлии Юзик 29 сентября по прибытии в Тегеран погранслужбы аэропорта имама Хомейни изъяли паспорт, а 2 октября ее задержали в отеле, в котором она поселилась. Ее арестовали силовики из Корпуса стражей Исламской революции.
Юзик находится в тюрьме. Женщина - многодетная мать, у нее четверо несовершеннолетних детей.
3 октября журналистка позвонила своей матери и сообщила, что уже сутки сидит на голом цементном полу в камере тегеранской тюрьмы, а в субботу ее ждет исламский суд, на котором ей грозит 10 лет, - сообщает "МК".