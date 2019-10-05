МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки. Но и не опроверг

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5 октября 2019, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию о задержании российской журналистки Юлии Юзик. Российские дипломаты запросили консульский доступ к журналистке и разъяснения по поводу того, по какой причине она была задержана и что ей вменяется.

Журналистку-россиянку, задержанную в Иране, скоро освободят

Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко рассказал, что иранцы приняли к сведению обращение дипмиссии и обещали ответить в ближайшее время, - сообщает РБК.

По словам Ганенко, распространенную накануне информацию о том, что якобы Юлия Юзик в скором времени будет освобождена, иранские дипломаты не подтвердили. "Не опровергли, но и не подтвердили", — отметил Ганенко.

Напомним, у 38-летней журналистки Юлии Юзик 29 сентября по прибытии в Тегеран погранслужбы аэропорта имама Хомейни изъяли паспорт, а 2 октября ее задержали в отеле, в котором она поселилась. Ее арестовали силовики из Корпуса стражей Исламской революции.

Юзик находится в тюрьме. Женщина - многодетная мать, у нее четверо несовершеннолетних детей.

3 октября журналистка позвонила своей матери и сообщила, что уже сутки сидит на голом цементном полу в камере тегеранской тюрьмы, а в субботу ее ждет исламский суд, на котором ей грозит 10 лет, - сообщает "МК".