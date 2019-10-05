Владимир Соловьев высказался по поводу призыва украинского журналиста Украине отгородиться от Донбасса

Ведущий авторских программ на телевидении и радио Владимир Соловьев оценил призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом. Соловьев назвал Гордона "реинкарнацией Яценюка". Арсений Яценюк - бывший премьер-министр Украины.
Российский журналист опубликовал в своем Telegram-канале цитату из украинского телешоу "Свобода слова". Гордон призвал "отгородиться забором" от Донбасса и строить экономику на оставшейся части Украины, - передает РИА Новости.
"Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка", — написал в сообщении Владимир Соловьев.
Депутат Верховной рады от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский ранее призывал построить стену на границе с Донбассом, и это поспособствовало бы "консервировать" конфликт на юго-востоке Украины.