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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Владимир Соловьев высказался по поводу призыва украинского журналиста Украине отгородиться от Донбасса

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев высказался по поводу призыва украинского журналиста Украине отгородиться от Донбасса
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Ведущий авторских программ на телевидении и радио Владимир Соловьев оценил призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом. Соловьев назвал Гордона "реинкарнацией Яценюка". Арсений Яценюк - бывший премьер-министр Украины.

Российский журналист опубликовал в своем Telegram-канале цитату из украинского телешоу "Свобода слова". Гордон призвал "отгородиться забором" от Донбасса и строить экономику на оставшейся части Украины, - передает РИА Новости.

"Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка", — написал в сообщении Владимир Соловьев.

Депутат Верховной рады от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский ранее  призывал построить стену на границе с Донбассом, и это поспособствовало бы "консервировать" конфликт на юго-востоке Украины. 

ИЧ

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