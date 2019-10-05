Дочь Дональда Трампа раскритиковали за мятый и нелепый костюм

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5 октября 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Дочь американского президента Дональда Трампа подвергли жесткой критике за нелепый костюм. Иванка на днях прибыла в спорном наряде в Даллас, чтобы встретиться со студентами местного университета.

Для мероприятия дочь лидера США выбрала льняной костюм изумрудного цвета, черный топ и лаковые остроносые лодочки. Многие заметили, что пиджак был мятым, а брюки – слишком короткими. Кроме того, поклонники Иванки обратили внимание на неровный край штанин.

Этот промах женщины активно обсуждают в сети. Ранее Иванка привлекла к себе внимание слишком ярким нарядом для мероприятия в рамках Генассамблеи ООН.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Being Trump (@trump_style)4 Окт 2019 в 5:33 PDT