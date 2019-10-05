Дочь Дональда Трампа раскритиковали за мятый и нелепый костюм

Дочь американского президента Дональда Трампа подвергли жесткой критике за нелепый костюм. Иванка на днях прибыла в спорном наряде в Даллас, чтобы встретиться со студентами местного университета.
Для мероприятия дочь лидера США выбрала льняной костюм изумрудного цвета, черный топ и лаковые остроносые лодочки. Многие заметили, что пиджак был мятым, а брюки – слишком короткими. Кроме того, поклонники Иванки обратили внимание на неровный край штанин.
Этот промах женщины активно обсуждают в сети. Ранее Иванка привлекла к себе внимание слишком ярким нарядом для мероприятия в рамках Генассамблеи ООН.
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