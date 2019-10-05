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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Три взрыва прогремели на севере Сирии

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Три взрыва прогремели на севере Сирии
фото: Anas Alkharboutli/dpa

В субботу, 5 октября, стало известно, что на севере Сирии прогремели три взрыва. Согласно последней информации осведомленных источников, ранения получили по меньшей мере шестнадцать человек.

Установлено, что взрывы произошли в трех сирийских населенных пунктах – Джераблусе, Чобанбее и Каббасине. Сейчас данные территории контролируют бойцы так называемой Сирийской свободной армии.

Как отмечает информационно агентство Anadolu, местные власти считают, что ответственность за эти атаки лежит на курдских "Силах народной самообороны", которые Анкара расценивает как сирийское ответвление "Рабочей партии Курдистана". Власти Турции признают последнюю террористической организацией.

 
 
ЕТ

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