Три взрыва прогремели на севере Сирии

В субботу, 5 октября, стало известно, что на севере Сирии прогремели три взрыва. Согласно последней информации осведомленных источников, ранения получили по меньшей мере шестнадцать человек.

Установлено, что взрывы произошли в трех сирийских населенных пунктах – Джераблусе, Чобанбее и Каббасине. Сейчас данные территории контролируют бойцы так называемой Сирийской свободной армии.

Как отмечает информационно агентство Anadolu, местные власти считают, что ответственность за эти атаки лежит на курдских "Силах народной самообороны", которые Анкара расценивает как сирийское ответвление "Рабочей партии Курдистана". Власти Турции признают последнюю террористической организацией.