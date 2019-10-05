В МИД Украины сообщили, что ж/д сообщение с Донбассом может быть восстановлено

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление. По словам дипломата, железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено.

Пристайко подчеркнул, что после того, как будет завершено восстановление моста в Станице Луганской, в Донбассе "будут следующие мосты" и новые переходные пункты.