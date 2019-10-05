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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В МИД Украины сообщили, что ж/д сообщение с Донбассом может быть восстановлено

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД Украины сообщили, что ж/д сообщение с Донбассом может быть восстановлено
фото: pixabay.com
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление. По словам дипломата, железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено.
 
Пристайко подчеркнул, что после того, как будет завершено восстановление моста в Станице Луганской, в Донбассе "будут следующие мосты" и новые переходные пункты.
 
Как сообщает в субботу, 5 октября, РИА "Новости", ссылаясь на слова главы Министерства иностранных дел Украины, в будущем, возможно, будет восстановлено и железнодорожное сообщение, чтобы люди получили возможность более комфортно передвигаться.
ЕТ

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