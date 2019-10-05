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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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72 человека отравились во время свадебного застолья на Украине

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

72 человека отравились во время свадебного застолья на Украине
фото: pixabay.com

После празднования свадьбы в Черновицкой области Украины 72 человека попали в больницы с отравлением. Данную информацию предоставили в Государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям.

Согласно последним данным, с признаками пищевого отравления в медицинские учреждения были доставлены, в частности, 18 детей, передает ТАСС.

Установлено, что все заболевшие 29-30 сентября употребляли еду в одном из ресторанов поселка городского типа Путила, где проходило свадебное застолье. В настоящий момент специалисты проводят необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.

ЕТ

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