Эрдоган: операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 5 октября, в рамках своего выступления в Анкаре не исключил, что уже в ближайшие дни может начаться операция по созданию зоны безопасности в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что создание зоны безопасности в САР – это наиболее рациональный способ для возвращения сирийцев домой. Политик добавил, что Турция решила действовать самостоятельно и проводить данную операцию как на земле, так и с воздуха, передает телеканал A Haber.

"Может быть, сегодня, а может быть, и завтра приступим", – заметил турецкий лидер.