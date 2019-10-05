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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Эрдоган: операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган: операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни
фото: Li Muzi/Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 5 октября, в рамках своего выступления в Анкаре не исключил, что уже в ближайшие дни может начаться операция по созданию зоны безопасности в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что создание зоны безопасности в САР – это наиболее рациональный способ для возвращения сирийцев домой. Политик добавил, что Турция решила действовать самостоятельно и проводить данную операцию как на земле, так и с воздуха, передает телеканал A Haber.

"Может быть, сегодня, а может быть, и завтра приступим", – заметил турецкий лидер.

ЕТ

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