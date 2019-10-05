Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина утром в субботу, 5 октября, сделала резонансное заявление. Общественный деятель сравнила украинские беспилотники с "детскими самолетиками".

Гридчина убеждена, что украинские беспилотники без каких-либо проблем будут перехвачены российскими радиоэлектронными комплексами при попытке их вторжения в воздушное пространство Крыма, передает РИА "Новости"

Ранее на одном из украинских телеканалов вышел сюжет о аэроразведчиках-волонтерах, которые якобы направили в Крым беспилотники. По словам журналистов, дроны беспрепятственно преодолели российские средства противовоздушной обороны и сбросили на Армянск множество листовок с напоминанием о "скором возвращении".

Гридчина назвала данную информацию фейком, которая лишний раз подтверждает недееспособность украинской пропаганды.