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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Крыму украинские беспилотники сравнили с "детскими самолетиками"

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму украинские беспилотники сравнили с "детскими самолетиками"
фото: pixabay.com
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина утром в субботу, 5 октября, сделала резонансное заявление. Общественный деятель сравнила украинские беспилотники с "детскими самолетиками".
 
Гридчина убеждена, что украинские беспилотники без каких-либо проблем будут перехвачены российскими радиоэлектронными комплексами при попытке их вторжения в воздушное пространство Крыма, передает РИА "Новости".
 
Ранее на одном из украинских телеканалов вышел сюжет о аэроразведчиках-волонтерах, которые якобы направили в Крым беспилотники. По словам журналистов, дроны беспрепятственно преодолели российские средства противовоздушной обороны и сбросили на Армянск множество листовок с напоминанием о "скором возвращении".
 
Гридчина назвала данную информацию фейком, которая лишний раз подтверждает недееспособность украинской пропаганды.
ЕТ

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