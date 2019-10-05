В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

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5 октября 2019, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.

Морозов считает, что такое заявление со стороны министра иностранных дел Грузии является очень важным, поскольку грузинский и русский народы тесно связаны долгими добрососедскими отношениями, а также культурными традициями.

В беседе с RT российский политик с сожалением подчеркнул, что действующее руководство Грузии своими действиями отнюдь не способствует восстановлению связей между двумя государствами. По мнению Антона Морозова, для улучшения ситуации Тбилиси следует сменить риторику и начать конструктивное взаимодействие с РФ.