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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами
фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.

Морозов считает, что такое заявление со стороны министра иностранных дел Грузии является очень важным, поскольку грузинский и русский народы тесно связаны долгими добрососедскими отношениями, а также культурными традициями.

В беседе с RT российский политик с сожалением подчеркнул, что действующее руководство Грузии своими действиями отнюдь не способствует восстановлению связей между двумя государствами. По мнению Антона Морозова, для улучшения ситуации Тбилиси следует сменить риторику и начать конструктивное взаимодействие с РФ.

ЕТ

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В мире

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.

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