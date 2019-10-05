В немецком Гессене два пожилых человека скончались после употребления колбасы. Согласно последней информации источников, компания-производитель данного продукта работала в Германии более 80 лет.

Специалисты установили, что мясные продукты, которые съели пожилые граждане, были заражены листерией, сообщает ежедневник Spiegel . В Институте Роберта Коха доказали связь этих двух смертей и еще 37 случаев заражения в Германии из-за употребления колбасы.