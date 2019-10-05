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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Германии колбаса "убила" двух человек

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии колбаса "убила" двух человек
фото: pixabay.com
В немецком Гессене два пожилых человека скончались после употребления колбасы. Согласно последней информации источников, компания-производитель данного продукта работала в Германии более 80 лет.
 
Специалисты установили, что мясные продукты, которые съели пожилые граждане, были заражены листерией, сообщает ежедневник Spiegel. В Институте Роберта Коха доказали связь этих двух смертей и еще 37 случаев заражения в Германии из-за употребления колбасы.
 
Известно также, что в минувший четверг, 3 октября, компания-производитель подала иск о начале процедуры банкротства.
ЕТ

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