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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Названы способные поднять восстание против Киева после Донбасса регионы Украины

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

Названы способные поднять восстание против Киева после Донбасса регионы Украины
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Предоставление Донбассу особого статуса приведет к опасным последствиям для украинского государства. Соответствующую точку зрения озвучил Руслан Кошулинский, бывший заместитель председателя Верховной Рады.

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин предложил Украине капитулировать

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин предложил Украине капитулировать

Согласно прогнозу Кошулинского, после Донецка и Луганска особый статус силовым путем захотят получить и другие украинские регионы. Экс-вице-спикер, в частности, ожидает организации антикиевских восстаний в Одесской и Закарпатской областях, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что занимающий должность главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин в ходе своего выступления в телевизионном эфире предложил Украине капитулировать.

 

ДЦ

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