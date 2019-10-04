Названы способные поднять восстание против Киева после Донбасса регионы Украины

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4 октября 2019, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Предоставление Донбассу особого статуса приведет к опасным последствиям для украинского государства. Соответствующую точку зрения озвучил Руслан Кошулинский, бывший заместитель председателя Верховной Рады.

Согласно прогнозу Кошулинского, после Донецка и Луганска особый статус силовым путем захотят получить и другие украинские регионы. Экс-вице-спикер, в частности, ожидает организации антикиевских восстаний в Одесской и Закарпатской областях, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что занимающий должность главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин в ходе своего выступления в телевизионном эфире предложил Украине капитулировать.