Трамп потребует от Конгресса США проголосовать по импичменту

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4 октября 2019, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Администрация президента США и сам Дональд Трамп будут игнорировать все связанное с процедурой импичмента до тех пор, пока за нее не проголосует весь состав палаты представителей конгресса.

Лидер США пояснил, что в настоящее время Белый дом готовит письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с возражением относительно начала анонсированной накануне процедуры импичмента без официального голосования.

"Президент Трамп и его команда могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока она [палата – ред.] не проведет голосование в полном составе, официально одобрив процедуру импичмента", - утверждают источники.