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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Журналистку-россиянку, задержанную в Иране, скоро освободят

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Журналистку-россиянку, задержанную в Иране, скоро освободят
фото: соцсети

Журналистку-россиянку Юлию Юзик, задержанную в Иране, скоро освободят. Об освобождении журналистки сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Иранский дипломат уточнил, что Юлию Юзик задержали "для дачи ряда объяснений", - передает РИА Новости.
Пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что власти Ирана пока не поставили в известность российскую дипмиссию о намерении отпустить Юзик.

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи в ходе беседы в МИД подтвердил, что российскую журналистку, задержанную в Тегеране, освободят в скором времени.

Юлия Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По неизвестной причине пограничники в аэропорту изъяли паспорт россиянки, а 2 октября Юзик задержали в отеле.

Андрей Ганенко рассказал, что по данным матери задержанной, журналистку обвинили в работе на спецслужбы Израиля. Супруг и дочь Юлии сказали, что она не исключала возникновения определенных проблем. По данным "КП", у 38-летей Юлии Юзик четверо несовершеннолетних детей.

ИЧ

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