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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин предложил Украине капитулировать

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин предложил Украине капитулировать
фото: Alexander Rekun / globallookpress.com

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, высказался по поводу перспектив мирного урегулирования в Донбассе. С соответствующими заявлениями политик выступил в телевизионном эфире.

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Пушилин спрогнозировал, что украинская сторона, несмотря на свое согласие на «формулу Штайнмайера», «будет искать уловки и возможности», чтобы освободиться от принятых на себя обязательств. Причина такого поведения заключается в том, что Киеву невыгодны Минские договоренности, объяснил лидер ДНР.

Отвечая на вопрос ведущей канала «Россия-1» о том, какое решение Украины устроило бы Донецк, Денис Пушилин заявил, что она должна капитулировать.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Денис Попович допустил начало «настоящей гражданской войны» в стране из-за Донбасса.

 

ДЦ

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