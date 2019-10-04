Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста, оскорбившего Владимира Путина

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4 октября 2019, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Георгия Габунию после скандала уволили с телеканала "Рустави 2".

Теперь грузинская прокуратура вызвала журналиста, бывшего ведущего авторской программы "P.S." "в рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов "Рустави 2", присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения".

Допрос назначен на 7 октября. Прокуроры также планирует допросить бывшего главу информационного отдела "Рустави 2" Нодара Меладзе, - сообщает РИА Новости.

Георгий Габуния оскандалился в начале июля. Он начал свою программу с нецензурной брани в адрес российского президента. Поступок тележурналиста вызвал общественный резонанс. Сотни жителей Тбилиси собрались тогда около здания телекомпании и потребовали уволить Габунию и гендиректора канала Николоза Гварамию.