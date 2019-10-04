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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Новак сообщил, что Дания до сих пор не дала разрешение на «Северный поток-2»

, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Новак сообщил, что Дания до сих пор не дала разрешение на «Северный поток-2»
с сайта Минэнерго

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Дания до сих пор не дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах.  По словам Новака, сроки выдачи разрешения прошли.

По мнению главы Минэнерго, Дания должна положительно рассмотреть заявку на разрешениена «Северный поток-2», так как «нет никаких противоречий и никаких проблем» для отказа, - передает радиостанция ВFM.

Но если разрешение на строительство не дадут, работы по другому маршруту затянутся на месяцы. Новак отметил, что сдать «Северный поток-2» к 2020 году не получится.

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков накануне на  форуме рассказал, что если Дания откажет в выдаче разрешения, то укладка газопровода затянется и стоимость увеличится, но отменить строительство датские власти не смогут.

ИЧ

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