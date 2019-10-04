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4 октября 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Зеленским назвал Украину Россией.

А к президенту Украины чуть не обратился "Владимир Владимирович".

В Житомире сегодня проходит II форум регионов Украины и Белоруссии. В ходе выступления президентов двух стран произошел такой диалог:

"Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России ...." - начал белорусский лидер. Через несколько секунд Зеленский поправил Лукашенко: "Украины, Александр Григорьевич".

"Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" - ответил Лукашенко.

"Слава богу, нет", — сказал Зеленский.

Этими словами президенты Беларуси и Украины рассмешили участников форума. Видеозапись опубликована на youtube.