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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Лукашенко назвал Украину Россией, а к Зеленскому чуть не обратился "Владимир Владимирович"

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко назвал Украину Россией, а к Зеленскому чуть не обратился "Владимир Владимирович"
president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Зеленским назвал Украину Россией.
А к президенту Украины чуть не обратился "Владимир Владимирович".

В Житомире сегодня проходит II форум регионов Украины и Белоруссии.  В ходе выступления президентов двух стран произошел такой диалог:

"Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России ...." - начал белорусский лидер. Через несколько секунд Зеленский поправил Лукашенко: "Украины, Александр Григорьевич".

"Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" - ответил Лукашенко.
"Слава богу, нет", — сказал Зеленский.

Этими словами президенты Беларуси и Украины рассмешили участников форума. Видеозапись опубликована на youtube.

 

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