Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Зеленским назвал Украину Россией.
А к президенту Украины чуть не обратился "Владимир Владимирович".
В Житомире сегодня проходит II форум регионов Украины и Белоруссии. В ходе выступления президентов двух стран произошел такой диалог:
"Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России ...." - начал белорусский лидер. Через несколько секунд Зеленский поправил Лукашенко: "Украины, Александр Григорьевич".
"Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" - ответил Лукашенко.
"Слава богу, нет", — сказал Зеленский.
Этими словами президенты Беларуси и Украины рассмешили участников форума. Видеозапись опубликована на youtube.