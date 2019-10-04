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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Беларусь заинтересована развивать ракетостроение с Украиной, заявил Лукашенко на встрече с Зеленским

Лукашенко совершил рабочую поездку на Украину

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Беларусь заинтересована развивать ракетостроение с Украиной, заявил Лукашенко на встрече с Зеленским
president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной в ракетостроении.  Встреча Лукашенко и Зеленского прошла в Житомире на Украине.

Белорусский лидер заявил, что Беларусь работает  над развитием отрасли ракетостроения, но опыта у Минска нет, а у Киева - есть даже производство ракет. По словам Лукашенко, Беларусь заинтересована в помощи Украины по развитию ракетостроения , - сообщает БЕЛТА.

Также Лукашенко заявил, что белорусская сторона готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданскому направлению - автомобили, трактора, автотехника большой грузоподъемности, другая техника. Он подчеркнул, что Минск готов инвестировать в украинские предприятия.

"Все договоренности между Беларусью и Украиной будут исполняться", -заверил Лукашенко Зеленского.

 

ИЧ

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