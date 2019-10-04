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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Киевский эксперт допустил «настоящую гражданскую войну» на Украине из-за Донбасса

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский эксперт допустил «настоящую гражданскую войну» на Украине из-за Донбасса
фото: Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Процесс мирного урегулирования в Донбассе способен привести к «настоящей гражданской войне» на Украине. Соответствующую точку зрения на страницах СМИ озвучил киевский эксперт Денис Попович.

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По мнению аналитика, националистические силы, недовольные реализацией Минских соглашений, могут устроить кровопролитие в центре Киева, что приведет к ослаблению центральной власти и «параду суверенитетов» в регионах. Попович считает реальным вариант, при котором попытки правительства подавить выступления сепаратистов приведут к «настоящей гражданской войне». В результате данного конфликта Украина развалится, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что журналистам стало известно о разработке Киевом альтернативного плана по Донбассу.

 

ДЦ

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