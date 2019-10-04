Глава МИД Латвии откроет консульство Латвии в Запорожье

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4 октября 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич 7 и 8 октября посетит с официальным визитом Украину. В ходе визита у г-на Ринкевича запланированы встречи с официальными лицами Украины: министром иностранных дел, премьер-министром и с председателем парламента Украины.

Во время визита планируется обсудить двухсторонние отношения Латвии и Украины, ход реформ в Украине, сотрудничество Украины с Европейским союзом, Советом Европы и НАТО. А также развитие ситуации в разрешении конфликта России и Украины и положение на Крымском полуострове.

8 октября г-н министр совершит визит в город Запорожье, где откроет консульство Латвии в Запорожской области.