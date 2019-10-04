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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Песков уточнил, при каком условии Россия возобновит авиасообщение с Грузией

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Песков уточнил, при каком условии Россия возобновит авиасообщение с Грузией
фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что авиасообщение между двумя странами возобновиться при условии, если ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".

Как подчеркнул Песков, авиасообщение восстановится после того, как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло", - сообщает РБК.

Полеты из России в Грузию и обратно прекратились минувшим летом после массовых протестов в Тбилиси, которые начались из-за инцидента в парламенте Грузии с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

Владимир Путин 8 июля подписал указ о приостановке полетов в Грузию. Правительству было поручено принять меры по возвращению туристов на родину.

ИЧ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Если ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией…

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