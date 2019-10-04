Песков уточнил, при каком условии Россия возобновит авиасообщение с Грузией

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4 октября 2019, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что авиасообщение между двумя странами возобновиться при условии, если ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".

Как подчеркнул Песков, авиасообщение восстановится после того, как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло", - сообщает РБК.

Полеты из России в Грузию и обратно прекратились минувшим летом после массовых протестов в Тбилиси, которые начались из-за инцидента в парламенте Грузии с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

Владимир Путин 8 июля подписал указ о приостановке полетов в Грузию. Правительству было поручено принять меры по возвращению туристов на родину.