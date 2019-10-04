Депутат Сейма призвал министра обороны Латвии подать в отставку

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4 октября 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Игорь Пименов, Facebook

До сих пор не утихает скандал с высказыванием министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о «латышских героях легионеров СС». Дело дошло до того, что депутат Сейма Игорь Пименов призвал министра обороны подать в отставку.

Напомним, министр обороны Латвии Артис Пабрикс на официальном мероприятии назвал латышских легионеров СС – гордостью и героями государства. Естественно, что у многих латвийцев пламенная речь министра обороны не вызвала восторга. Депутат Сейма от партии «Согласие» Игорь Пименов призвал г-на Пабрикса подать в отставку.

«Это прославление военных действий германской армии, с которой боролась антигитлеровская коалиция. Германская агрессия была осуждена Нюрнбергским международным военным трибуналом. Процитированные высказывания министра несовместимы с должностью, занимаемой министром. Министром обороны государства Европейского союза. Они дискредитируют Латвию в Европе и мире. Это недопустимо. Министр Пабрикс должен уйти в отставку»,- высказал свое мнение депутат Пименов.

А что же сам министр обороны? Молчит, как рыба. Видимо думает, что «пусть говорят», а потом забудут. Главное – латышские легионеры СС. Они же герои. Действительно, зачем комментировать свои слова? Даже тогда, когда это аморально. Он же министр. А народ все стерпит. Но стерпит ли?