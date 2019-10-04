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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Гончарук: почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Гончарук: почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности
фото: pixabay.com
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 4 октября, сделал резонансное заявление. По словам политика, почти четверть граждан страны в настоящий момент живут за чертой бедности.
 
Гончарук подчеркнул, что сейчас на Украине очень много сложностей, в частности, тот факт, что 10 миллионов людей живут за чертой бедности. Кроме того, премьер отметил "разваленную инфраструктуру" и проблемы с монополистами в энергетике, передает РИА "Новости".
 
Алексей Гончарук добавил, что новая программа кабмина нацелена на экономический рост и исправление текущих показателей.
ЕТ

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