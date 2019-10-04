//В мире 13+
Гончарук: почти четверть граждан Украины живут за чертой бедности
4 октября 2019, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
4 октября 2019, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Если США разместят свои ракеты средней и малой дальности в Азии, то Россия даст зеркальный ответ. Путин, на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил…
Процесс мирного урегулирования в Донбассе способен привести к «настоящей гражданской войне» на Украине. Соответствующую точку зрения на страницах прессы озвучил киевский…
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Если ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
500 Мбит + ТВ за 399 р/мес. "Просто два" от МГТС. Трать с умом
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
На Украине готовят альтернативный план по Донбассу на случай срыва мирного процесса. Соответствующая информация некоторое время назад оказалась…
Болгарский экстрасенс Ванга в свое время спрогнозировала события, которые произойдут в России в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится…
Специалисты в области медицины рассказали, каким простым правилам необходимо следовать, чтобы предотвратить инсульт головного мозга. Соответствующая…
Белорусские продукты пользуются большой популярностью на Украине. На границе выстроились очереди из фур с картофелем из Белоруссии. Об этом заявили…
Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут разбогатеть в следующем году. Это Овен, Телец, Близнецы и Лев, говорится в гороскопе, который появился некоторое…
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад ВШЭ о потере доходов среднего класса, особенно после рождения ребенка, заявил, что правительство…
Известная телеведущая Елена Малышева уверена, что в России срочно необходимо провести пенсионную реформу и увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет. Чтобы люди могли…
Исследователи, занимающиеся вопросам здравоохранения, назвали первые признаки развития рака печени и желудка. Об этом рассказывается в материале, который появился…
В пятницу, 4 октября, пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и автомобиля Mercedes-Benz в подмосковных Химках. ДТП произошло около…
В мире
Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…
Посольство США пока не вернуло документы девяти российским дипломатам и сенатору Константину Косачеву. Сейчас этим вопросом занимается МИД. Об этом сообщил журналистам…
В пятницу, 4 октября, движение на дорогах Москвы вечером может осложниться из-за погоды и количества автомобилей. В столице идет дождь. Замечено, что по пятицам машин…
По итогам 2019 года продукты подорожают на 3-3,5%, сообщают «Известия». Уточняется, что рост цен остаётся в пределах инфляции, а торговые сети стараются не увеличивать…
На следующей неделе планируется новый обмен удерживаемыми лицами. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он обещает быть более масштабным, чем…
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич 7 и 8 октября посетит с официальным визитом Украину. В ходе визита у г-на Ринкевича запланированы встречи с официальными…
Жаркое из блогов
В России огромное количество откровенно плохих рабочих мест. Где-то платят значительно меньше рынка, где-то заставляют перерабатывать, где-то начальство ведёт себя…
Растить и нянчить маленьких дочек 78-летнему Эммануилу Виторгану и его 56-летней супруге Ирине Млодик помогает няня. Виторган опубликовал фото няни Лены с его старшей…
Реальные доходы среднего класса в России снижаются последние пять лет. В настоящий момент к этой категории граждан относят 38,2% людей. Отмечается, что только 7 процентов…
До сих пор не утихает скандал с высказыванием министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о «латышских героях легионеров СС». Дело дошло до того, что депутат Сейма Игорь…
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Представители экстренной службы сообщили, что спустя шесть дней нашли пропавшую в лесу Архангельской области пенсионерку. В ведомстве уточнили, что пожилая женщина ушла…
41-летняя актриса Екатерина Климова, которая является матерью четверых детей, не перестает поражать поклонников своей фигурой. Особенное восхищение у фанатов вызывает…
Тур Хейердал стал одним из самых знаменитых путешественников. Его экспедиции отличались не просто тяжелыми условиями, но и существенным вкладом в изучение жизни разных…
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию о падении доходов среднего класса последние пять лет. В проведенном ВШЭ исследовании говорится…
4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Специалисты предоставили эксклюзивные данные о том, каких экзотических домашних зверей жители России заводят чаще…
21.11.2013. Рига. Торговый центр «Maxima» в районе Золитуде. В тот страшный день оборвалась жизнь 54 человек. Оборвалась внезапно и страшно. Торговый центр обрушился в 17…
Жаркое из блогов
Швейцарская финансовая группа UBS опубликовала новое исследование: её аналитики определили, в каких городах быстрее всего надувается пузырь на рынке недвижимости.
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 4 октября, сделал резонансное заявление. По словам политика, почти четверть граждан страны в настоящий момент живут…
Полиция опровергла сообщения о похищении праха иконы индийской политики, революционера Махатмы Ганды. Его в музее никогда не было.
Двухмесячная девочка, которая скончалась на борту экстренно севшего в Волгограде самолета, летела в Москву из Грозного на лечение. Об этом сообщили в региональном…
Общество
Георгиевская лента стала причиной, почему украинские пограничники не пустили в страну гражданина Молдавии. На Украине это запрещённая законодательством символика, которая…
Общество
В Сети высмеяли реакцию шведской эко-активистки Греты Тунберг на высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что она добрая девочка, но не осознаёт всю сложность…
Австралийские ученые разработали быстрый и эффективный способ лечения рака. В процессе исследований они открыли способность фермента теломеразы усиливать активность…
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы в текущем году предотвратили четыре теракта в крупных…
Посольство России в Иране выясняет обстоятельства ситуации. В Тегеране задержана российский журналист Юлия Юзик. Ее подозревают в работе на спецслужбы Израиля.
Удар по Ирану может быть нанесён американцами с территории Афганистана. Пентагон намерен получить у стран Центральной Азии право на пролёт своей военной авиации. Однако…
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Станислав Христов в беседе с журналистами не исключил, что актриса в будущем вернется к работе. Ранее в СМИ появилась информация…
Общество
В ближайшие два дня на Крым обрушатся дожди и грозы. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов в пятницу, 4 октября, сообщил, что это произойдет из-за…
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео днем в пятницу, 4 октября, заявил, что страна намерена подписать сделку на сумму 36 миллионов долларов…
Соседка Натальи Бочкарёвой рассказала подробности о состоянии здоровья актрисы. По её словам, у знаменитости могли возникнуть серьёзные проблемы на фоне скандала…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ДТП в Тверской области, пожар в Новосибирской…
Несколько дней назад Китай показал свой корабль, который планирует отправить в Космос. Он имеет два модуля, один из которых может использоваться несколько раз.…
Председатель комитета Госудмы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пятницу усомнился в сумме, которая якобы требуется гражданам Российской…
В пятницу, 4 октября, на востоке Москвы в одном из подъездов на проспекте Буденного у лифта обнаружили тело мужчины с колото-резанными ранами. Полиция проводит проверку…
Украина никогда не будет иметь проблемы со стороны Белоруссии. Таким заявлением ответил Александр Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот выступил…
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Ученые из Кембриджского университета провели исследование и установили, что даже незначительное ослабление слуха у ребенка способно в будущем привести к функциональным…
Специалисты в сфере медицины рассказали, какие симптомы свидетельствуют о появлении в головном мозге злокачественного новообразования. Данной теме посвящен материал…
Эксперты одноного из сервисов по поиску работы провели опрос среди россиян о том, какая зарплата нужна человеку, чтобы быть счастливым. Результаты показали, что каждый…
Ключевая задача украинской власти в настоящий момент – перевести военный конфликт на востоке страны в политическую плоскость. Соответствующую точку зрения высказал…
Маргарита Грачева, которую в декабре 2017 года лишил кистей рук собственный муж, выходит замуж. 26-летняя мать двоих детей призналась, что уже познакомила нового…
Собрать картошку для себя всем нуждающимся разрешили фермеры в Зеленодольском районе Татарстана. Они выделили поле и необходимую технику.
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Алексей Смирнов – журналист, продюсер, режиссер («Колыбель» 2011, «Сомнамбула» 2012). В 2014 году бросил все и уехал в Донецк помогать местным жителям. Лидер и основатель…