Воры не смогли похитить прах Махатмы Ганди, потому что его не было

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4 октября 2019, 14:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Махатма Ганди со скриншота youtube-видео

Полиция опровергла сообщения о похищении праха иконы индийской политики, революционера Махатмы Ганды. Его в музее никогда не было.

Информацию о похищении останков Ганди распространил индийский журнал India Today. Журналисты сообщили, что из мемориала в штате Мадхья-Прадеш исчезла урна с прахом революционера. Кражу заметили после празднования 150-летия революционера.

Полиция эти сообщения опровергла. Представитель правоохранительных органов С. Багхель заявил, что в музее никогда не было праха Ганди. Он пояснил, что единственным криминалом в музее стало появление плаката, который повесили вандалы. На нем Махатму Ганди назвали предателем нации.

Тем не менее, об исчезновении урны заявил глава местного совета Гурмит Сингх. Полиция не стала опровергать информацию об исчезновении просто урны с условным содержимым, который символизировал прах Махатмы Ганди.