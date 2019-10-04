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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Порошенко нанял для защиты в ряде дел российского адвоката

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко нанял для защиты в ряде дел российского адвоката
фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новику для защиты в ряде открытых уголовных дел. Об этом сообщили в пресс - службе его партии "Европейская солидарность".

"В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", - пояснили в партии Порошенко.

Представители команды экс-президента отметили, что такое решение было принято после того, как появилась информация о том, что Государственного бюро расследований хочет обратиться за помощью к России по делу о нарушении украинскими военными границы РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В партии уточнили, что у Новикова есть разрешение на адвокатскую практику на Украине, передаёт РИА Новости.

Известно, что Порошенко имеет статус свидетеля по всем 12 уголовным делам, которые ведёт ГБР.

БА

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