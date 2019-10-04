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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Стал известен вероятный план Украины по полной блокаде непризнанных ДНР и ЛНР

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Стал известен вероятный план Украины по полной блокаде непризнанных ДНР и ЛНР
фото: Pavlo Pakhomenko / globallookpress.com

На Украине готовят альтернативный план по Донбассу на случай срыва мирного процесса. Соответствующая информация некоторое время назад оказалась в распоряжении российских журналистов.

Вычислены предполагаемые новые очаги войны на Украине после Донецка и Луганска

Вычислены предполагаемые новые очаги войны на Украине после Донецка и Луганска

Как пишет «Коммерсантъ», план Киева может включать в себя полную блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР с прекращением начисления их жителям украинских пенсий и прочими подобными мерами. Также не исключена прямая физическая изоляция неподконтрольных властям Украины территорий с помощью разделительной стены, говорится в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что донецкий политолог Энрике Менендес обозначил предполагаемые новые очаги войны в бывшей советской республике.

 

ДЦ

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