Стал известен вероятный план Украины по полной блокаде непризнанных ДНР и ЛНР

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4 октября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pavlo Pakhomenko / globallookpress.com

На Украине готовят альтернативный план по Донбассу на случай срыва мирного процесса. Соответствующая информация некоторое время назад оказалась в распоряжении российских журналистов.

Как пишет «Коммерсантъ», план Киева может включать в себя полную блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР с прекращением начисления их жителям украинских пенсий и прочими подобными мерами. Также не исключена прямая физическая изоляция неподконтрольных властям Украины территорий с помощью разделительной стены, говорится в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что донецкий политолог Энрике Менендес обозначил предполагаемые новые очаги войны в бывшей советской республике.