Страны Центральной Азии не дают согласие Пентагону на создание военного коридора

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4 октября 2019, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Удар по Ирану может быть нанесён американцами с территории Афганистана. Пентагон намерен получить у стран Центральной Азии право на пролёт своей военной авиации. Однако ни одно азиатское государство пока не подтвердило согласие на это.



Такая политика США вызывает множество вопросов. На сегодняшний день войны на территории Афганистана нет, как и в соседних государствах. Эксперты считают, что такой военный авиа коридор может представлять угрозу для Российской Федерации и Ирана. Америка заинтересована в создании военной инфраструктуры на территории бывших советских республик.



Ранее США использовали военную авиацию в Афганистане в большей степени только в гуманитарных целях. Вместе с этим американские военные обучали армию Афганистана. И вдруг потребовался пролёт военной авиации.



Пытаясь наладить контакт с бывшими советскими республиками в Азии, США стремятся выдавить оттуда Россию. Помимо этого Афганистан рассматривается Пентагоном как запасная площадка для нанесения ударов по территории Ирана.

В настоящее время открыт воздушный коридор через Туркмению и Азербайджан, используемый военной авиацией НАТО.



При этом Пентагон понимает, что Россия будет препятствовать созданию такого воздушного коридора для военной инфраструктуры в Азии.



