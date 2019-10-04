Помпео: США и Черногория подпишут оборонную сделку на $36 млн

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео днем в пятницу, 4 октября, заявил, что страна намерена подписать сделку на сумму 36 миллионов долларов в сфере обороны с Черногорией.

Данные о том, что США и Черногория планируют заключить подобную сделку ранее сегодня предоставило информационное агентство Reuters.

К настоящему моменту другие подробности соглашения между двумя странами не приводятся. Предполагается, что в ближайшее время власти Соединенных Штатов и Черногории предоставят дополнительную информацию о договоре.