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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Помпео: США и Черногория подпишут оборонную сделку на $36 млн

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Помпео: США и Черногория подпишут оборонную сделку на $36 млн
фото: pixabay.com

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео днем в пятницу, 4 октября, заявил, что страна намерена подписать сделку на сумму 36 миллионов долларов в сфере обороны с Черногорией.

Данные о том, что США и Черногория планируют заключить подобную сделку ранее сегодня предоставило информационное агентство Reuters.

К настоящему моменту другие подробности соглашения между двумя странами не приводятся. Предполагается, что в ближайшее время власти Соединенных Штатов и Черногории предоставят дополнительную информацию о договоре.

ЕТ

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